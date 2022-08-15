6'lı masanın eskiden olduğu gibi bir öneminin kalmadığına yönelik ifadelerine ilişkin açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hiçbir faydası yok demedim" dedi.

Seçim döneminin yaklaşmasıyla Millet İttifakı’nın anlaşması beklenirken, masadan farklı sesler yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda henüz bir karara varılmamışken, taraflar arasında farklı sesler yükselmeye başladı.

Adaylık konusunda görüşmeler devam ederken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ittifaka yönelik, “Eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı." ifadeleri büyük dikkat çekti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

“Hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, konuşmanın istismar edilebileceğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“İttifakların eskisi kadar önemi olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6'lı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içerisinde.

Temel Karamollaoğlu: İttifakın hiçbir faydası yok demedim VİDEO





“İttifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor”

Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclis'in önemi kalmadı. Halbuki bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumunun olmasını temin etmek arzusundayız. Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten bir araya gelip bu konuları görüşüyorduk. Referanduma giderken de bir araya gelmiş. Bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik. Ama o zaman milletimiz, sözlerimize pek iltifat etmedi.

Şimdi herkes, büyük bir çoğunluk görüyoruz ki; ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama hiç ittifak olmayacak mı? Meclis'te çoğunluğunuz olmazsa; birçok siyasi parti bir araya gelip, bir hükümet kurmaya mecbursunuz. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten.”

DHA’nın haberine göre; 6'lı masanın bu hafta sonu toplantısına kendilerinin ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu devam edecek kanaatindeyim. İnşallah memleketimizde hayırlı bir değişiklik ve gelişme olur diye ümit ediyorum. Kimse bir kelimenin hemen alıp çarpıtılmasını yaparak buradan bir şeyler ve yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: 6'lı masanın eskisi gibi büyük önemi kalmadı HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ



