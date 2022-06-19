Temel Karamollaoğlu: İzmir'de büyük patlama yapacağız

2023’te yapılacak seçime ilişkin İzmir’de konuşan Karamollaoğlu, “Bize müthiş bir teveccüh var. İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün İzmir'de partisinin Konak ilçe kongresine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada ekonomiden altılı masaya kadar gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili iddialı konuştu.

"Türkiye'nin en büyük partisi olduğumuzu göstereceğiz"

Seçim öncesi ve sırasında teşkilatlara büyük iş düştüğünü belirten Karamollağlu, "Seçimlerde büyük patlama yapacağız. Türkiye'nin en büyük partisi olduğumuzu göstereceğiz. Bu seçimlere giderken her yerde teşkilatlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Açıklamalarına devam eden Temel Karamollaoğlu, İzmir'de kendilerine yönelik büyük ilgi olduğunu öne sürdü.

"İzmir'de büyük patlama yaşayacağız"

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Biz insanlarımızın gönlünü kazanmaya başladık. İzmir'e geldik. Allah razı olsun. Müthiş bir teveccüh var. Biz bu teveccühü sandığa yansıtmak zorundayız. Alçak gönüllü olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Rüşvet alıp vermeyeceğiz. İzmir'de seçimlerde büyük patlama yaşayacağız" şeklinde konuştu.





