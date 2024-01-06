Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti Siyasi partiler yerel seçim çalışmalarını hızlandırırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan dikkat çeken bir ziyaret geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu Ankara'daki çalışma ofisinde ağırladı.

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Genel seçimlere muhalefetin ortak adayı olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir seçimden daha yenilgiyle ayrıldı.

Meydana gelen mağlubiyet sonrası muhalefette değişim bayrakları açıldı.

Bu kapsamda CHP'de kongreye gidildi ve genel başkanlık koltuğu değişti.

Kılıçdaroğlu 13 yıldır sürdürdüğü genel başkanlık görevini Özgür Özel'e devretti.

Yerel seçimlere az bir süre kala görüşmelerini sıklaştırdı

CHP Kongresi'ni kaybeden Kılıçdaroğlu bu kez de Ankara'da bir çalışma ofisi açtı.

Çalışmalarını burada sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyarete gelen siyasileri de burada ağırlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun son ziyaretçisi ise yerel seçimlere az bir süre kala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

Karamollaoğlu'nu ağırladı

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına en sıcak bakan isimlerden biri olduğu bilinen Temel Karamollaoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyareti sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."