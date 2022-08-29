Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı yayında soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, huzur ve barış istiyorsak mutlaka oturup konuşmalıyız dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, T24 Youtube kanalında Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, 2023 yılında yapılacak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı önemli"

Temel Karamollaoğlu, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "helalleşme" çağrısının "ülkede barış ve huzurun tesisi açısından önemli olduğunu" vurguladı.

"Huzur istiyorsak mutlaka oturup konuşmalıyız"

Bazıları bizim masada CHP ile bir araya gelmemizi garipsiyor ama bu ilk defa yaşanmış bir hadise değil diyen Karamollaoğlu, "Biz barış huzur istiyorsak mutlaka bizden farklı düşünen insanlarla da oturup konuşabilmeliyiz. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ ile Ecevit’in bir adım önüne geçti diyebiliriz. Bu söylem Türkiye'de barışın ve huzurun tesisi için çok önemli bir söylem ve adımdır. Kılıçdaroğlu, partisinde de dirençle karşılaşmıştı ama bunu da aştı. Muhafazakarlar CHP’ye oy vermez, kanaati düne nazaran zayıfladı."

Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı çok önemli

"Kazanılmış haklarda geriye gidişi kabul etmeyiz"

Karamollaoğlu, "endişeli muhafazakârların AKP iktidarı giderse kazanımlarını kaybedecekleri kaygısı taşıdıkları" konusundaki yorumlar, "Sözgelimi başörtüsü konusunda, sözgelimi imam-hatip okulları konusunda adımlara rıza gösteremeyiz, eski hataların tekrarına rıza göstermemiz mümkün değil. Toplumun belli kesimlerini rencide edecek şeylere müsaade etmeyiz." karşılığını verdi.



"Millet İttifakı’nda bugüne kadar hiçbir ihtilaf yaşanmadı"

Altılı Masa’da yapılan çalışmaların "fiilen bir koalisyona işaret ettiğini" kaydeden Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nda bugüne kadar hiçbir ihtilaf yaşanmadığını vurguladı, "İttifakla seçileceğine inandığı ortak Cumhurbaşkanı adayının, kendisinin nasıl belirlendiğini unutmaması ve sözlerine sadakat göstermesi gerekeceğini" anlattı.

SP lideri Karamollaoğlu baskın seçime pek ihtimal vermediğini ifade ederken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu yoklamalarını hassasiyetle takip ettiğini, "Yoklamalarda devam eden bir geriye gidiş görürse erken seçim kararı alabileceğini" söyledi.