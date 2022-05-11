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    Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez

    Gündeme ilişkin açıklama yapan Temel Karamollaoğlu, 'Sığınmacıları kapı dışarı edelim kimse diyemez, ama biz bütün sığınmacıların bu memlekette ilelebet kalmasını doğru bulmayız' dedi.
    • 11.05.2022 - 15:47
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    Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplanıtısında konuştu.

    Son dönemlerde gündemden düşmeyen sığınmacılar konusunu, Karamollaoğlu da ele aldı.

    Konuyu keskin ifadelerle ele almanın doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, Suriye'deki iç savaşın önlenmesi gerektiğini duyurdu.

    "Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez"

    Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin geri kalan açıklamaları ise şu şekilde;

    "Hemen, bütün sığınmacıları kapı dışarı edelim, ne halleri varsa görsünler, bunu kimse diyemez. Ama biz bütün sığınmacıların da, bu memlekette ilelebet kalmasını da doğru bulmayız. Onlar da kendi memleketlerine gidebilmeli.

    Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez #1

    "Bu mesele bir altyapı tesis edilirse çözülür"

    Bu nasıl sağlanır? Ancak, ülke yöneticileri arasında ciddi bir diyalog oluşturulursa, orada bir altyapı tesis edilirse insanların rahat yaşayabilecekleri, o zaman bu sığınmacı meselesi çözülür. 'Gönderirim, göndermem, hepsine sahip çıkarım', bu mantık doğru bir mantık değil. Bizim söylediğimiz, Suriye'deki iç savaş önlenmeli."

    Temel Karamollaoğlu: Kimse sığınmacıları kapı dışarı edelim diyemez #2


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