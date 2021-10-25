Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'ne Mercedes'iyle gitti

Siyasilerin Mercedes marka makam araçlarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli'deki programına Mercedes'iyle giderken görüntülendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kırdığı 'Mercedes' potuna tepkiler gelmeye devam ediyor.

Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde TV100'de katıldığı Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında ekonomiyi eleştirirken konuyu makam araçlarına getirmişti.

ELEŞTİRİRKEN POT KIRMIŞTI

Saadet Lideri'nin, Türkiye’de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısına dikkat çekerek “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” demişti.

Ardor'un Karamollaoğlu'na kendi makam aracının markasını sorması üzerine de 'Mercedes' cevabını vermişti.

Karamollaoğlu'nun bu sözleri özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

MERCEDES'İYLE KOCAELİ YOLUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Tepkilerin hedefi olan Temel Karamollaoğlu programın ardından partisinin Kocaeli'deki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gebze ilçe kongresine katılmak üzere yola çıktı.

Karamollaoğlu'nun Mercedes marka makam aracı ise Kocaeli yolunda kameralara yansıdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.