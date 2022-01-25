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    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı

    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü. Karamollaoğlu, bugün çalışmalarına başladı.
    • AA
    • 25.01.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 18:22
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    4 Ocak günü koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuştu.

    KORONA SONRASI TOPLANTIYA KATILDI

    Bir süreliğine evinde dinlenen Karamollaoğlu, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez partisinin genel merkezine giderek Başkanlık Divanı Toplantısı‘na katıldı.

    MASKELİ GÖRÜLDÜ

    Karamollaoğlu, genel merkezde çiçeklerle karşılandı. Saadet Partisi Lideri'nin ziyaretinde maske taktığı görüldü.

    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı #1

    "ARKADAŞLAR NEREDE KALMIŞTIK?"

    Öte yandan Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinin başına döndüğünü duyurdu.

    Karamollaoğlu paylaşımını, "Haydi Bismillâh! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" notuyla yaptı.

    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı #2

    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı #3

    Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı #4


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