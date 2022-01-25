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- Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı
Temel Karamollaoğlu, koronavirüs sonrası çiçeklerle karşılandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi görmüştü. Karamollaoğlu, bugün çalışmalarına başladı.
- AA
- 25.01.2022 - 18:07
- Güncelleme : 25.01.2022 - 18:22
4 Ocak günü koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuştu.
KORONA SONRASI TOPLANTIYA KATILDI
Bir süreliğine evinde dinlenen Karamollaoğlu, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez partisinin genel merkezine giderek Başkanlık Divanı Toplantısı‘na katıldı.
MASKELİ GÖRÜLDÜ
Karamollaoğlu, genel merkezde çiçeklerle karşılandı. Saadet Partisi Lideri'nin ziyaretinde maske taktığı görüldü.
"ARKADAŞLAR NEREDE KALMIŞTIK?"
Öte yandan Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinin başına döndüğünü duyurdu.
Karamollaoğlu paylaşımını, "Haydi Bismillâh! Arkadaşlar nerede kalmıştık?" notuyla yaptı.