Temel Karamollaoğlu: Laiklik dinsizlik değildir

Türkiye'deki laiklik kavramını ele alan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu; laikliğin dinsizlik, kendisinin de İslamcı olmadığını söyledi.

Saadet Partisi, son yıllarda CHP, İyi Parti ve HDP ile Genel Başkan Temel Karamollaoğlu önderliğinde oldukça yakın ilişkiler içerisine girdi.

Partinin 2023'te yapılacak seçimlerde hangi ittifakta yer alacağı belirsizliği devam ederken Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PolitikYol’dan Murat Aksoy’un konuğu olan Karamollaoğlu, Türkiye'deki laik sistemi ve kendi ideolojisini değerlendirdi.

"BANA İSLAMCI DEMEYİN"

Daha önce kendisinin Müslüman olduğunu ama İslamcı olarak anılmamak istediğini belirten Karamollaoğlu, bu açıklamalarını yineleyerek "Ben İslamcı değilim, Müslümanım. İslamcılık bize mahsus bir tabir değil. Ama ben Müslümanım ve Müslümanca yaşamayı da hak olarak bilirim. İslam’ın bütün gereklerini yerine getirmek isterim." dedi.

LAİKLİK SAADET PARTİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Saadet Partisi Lideri, laikikle ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti;

"Laiklik bizim partimiz için en önemli konulardan birisi. Ki bizim siyasi geleneğimizdeki partilerin hepsi laiklik karşıtı olmamız bahanesiyle kapatıldı.

"DİNSİZLİK DEMEK DEĞİLDİR..."

Eskiden laikliğin tek savunucusu gibi gözüken orduydu. Şimdi ordu bu sahanın dışına çekildi, geriye siyasi partiler kaldı. Bizim siyasi partiler olarak yapmamız gereken şey, laikliğin tanımını yapmak ve dinsizlik olmadığı konusunda bir uzlaşmaya varmamızdır.

"LAİKLİK İNANÇ HÜRRİYETİDİR"

Türkiye’deki insanları siyahlar ve beyazlar olarak düşündüğünüzde, Müslümanlar siyah ırka mensuplar gibi muamele gördü uzun zaman. Laiklik bu değil, laiklik din düşmanlığı değil. Laiklik kâmil manada inanç hürriyetidir.

"BİZİM İNANCIMIZ İÇİN TANINAN BİR HAK"

Bu da zaten bizim inancımızın içinde tanınan bir hak. Laikliğin bir inanç meselesi olduğu, kimsenin inancından dolayı hiçbir şeye zorlanamayacağı kayda geçirilmeli.

Farklılıklarımızla bir arada yaşamayı, birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Ben bu konuda Türkiye’nin henüz olgunlaşmadığını düşünüyorum."