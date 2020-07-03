Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Jülide Ateş'in sunduğu bir programda, kendisine sorulan soruları yanıtladı. O sorular içerisinde Madımak olayı da vardı.

Haber Global kanalında bir programa konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Jülide Ateşi'in sorularını yanıtldı.

Karamollaoğluna yöneltilen, "Madıkmak olayı sizi utandırmıyor mu?" sorusuna karşılık cevap veren Saadet Partisi Lideri, şöyle cevap verdi: "Ben bunu bir itham olarak görürüm niye beni utandırsın ki?

Ben bunun ne sorumlusuyum ne de bu hadiselerin önüne geçmekle mükellef bir makamda bulunuyorum.





"BEN BELEDİYE BAŞKANIYIM HİÇ KİMSE BU SORUYU VALİYE SORMUYOR"



Ben belediye başkanıyım. Hiç kimse bu soruyu valiye sormuyor. Emniyet müdürüne sormuyor.

Halbuki onların görevi bu meydana gelen hadiseleri önlemektir. Bu hadiselerin olmaması için tedbir almaktır. Hiç alakası olmayan bir insan niye bundan utanç duyacak?" dedi.

"ORADA İNSANLARIN ÖLMESİ İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPILDIĞI KANAATİNDE DEĞİLİM"

Sözlerine devam eden Karamollaoğlu, "Ben bundan dolayı üzülüyorum, bundan dolayı hayıflanıyorum, bu niye önlenemedi diye." belirtti.

Karamollaoğlu, "Ölen ölmüştür, elbette insanların canı yanıyor. Ben ona bir şey diyemem. Ama katliam dediğim gibi kasıtlı yapılır. Ben orada insanların, ölmesi için böyle bir şey yapıldığı kanaatinde değilim." açıklamasında bulundu.

Madımak olayları Karamollaoğlu'na soruldu VİDEO