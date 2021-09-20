Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu, "Millet İttifakı'nın içinde misiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ederken, partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de sürüyor.

Son yıllarda CHP, İyi Parti ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu 3 parti arasından kurulan ittifakta yerini aldı.

Karamollaoğlu'nun politikaları, Saadet Partisi tabanını ikiye bölerken konuyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor.

Özellikle CHP, Saadet Partisi'ni ittifakta tutmaya çalışırken; Temel Karamollaoğlu'ndan, CHP'yi üzecek bir açıklama geldi.

Partisinin kongresini gerçekleştirmek üzere Samsun’da bulunan Karamollaoğlu'na, “Millet İttifakı içerisinde misiniz?” sorusu yönlendirildi.

"SEÇİMLERDE SOMUTLAŞIR"

Şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve parti liderleri ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Millet İttifakı’ndasınız, değilsiniz’ sözleri ayrı. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik.

Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Bundan dolayı da seçim sathı mahallinin dışında ‘falanca ittifaktayız’ gibi bir yaklaşım biraz zorlama sayılabilir. Elbette partilerle dirsek temasımız oluyor.

Görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmeler de seçime giderken son kademede somutlaşacak.

"ŞU AN İTTİFAK DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ama önceden seçim sathı mahallinin dışında bugünkü sisteme göre zaten ‘bir ittifakın içindeyiz’ demek, biz biraz seçimde birbirimize yakın bir politika izleyeceğiz manasına gelir. Yoksa şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil hiçbir parti için.” ifadelerini kullandı.