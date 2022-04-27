Gezi davası kararlarına yönelik konuşan Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala'nın cezasına "Bir sivil nasıl casus olabilir" sözleriyle tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu konuşmasına Türk milletinin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başladı.

Daha sonra Osman Kavala hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararına değinen Karamollaoğlu, hükümetin adalet politikasına yönelik ifadeler kullandı.

"Kendileri gibi düşünmeyen hakimleri sürerlerse olacağı bu"

DHA'nın haberine göre bir yerde hukuk ve adalet olmadan huzurun olmayacağını dile getiren Karamollaoülu, şunları söyledi:

"Kavala meselesine hiç girmedim, çok çarpıtıldığı için girmedim ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Hakimler yetkililerin ağzına bakarak karar verirse orada adalet olmaz. Hakimleri bu şekilde değiştirdiler. Kendileri gibi düşünmeyen hakimleri sürerlerse ortaya çıkacak vaziyet bu.

Temel Karamollaoğlu 'Osman Kavala' kararını eleştirdi VİDEO

"Bir sivil neyin casusluğunu yapacak"

Hakimler özel olarak seçiliyorlar ki iktidarın istemediği kararlar alınmasın. Kavala diye cezalandırmaya karar vermiş bu arkadaşlar. Ben Kavala'yı tanımam fikirlerini bilmem ancak usule bakıldığı zaman verilen kararların isabetli olmadığı endişesi var. Bir hakim itiraz ediyor, yüzlerce avukat karar hukuksuz diyor. Bir sivil neyin casusluğunu yapacak? Ben bu yaklaşımda yanlışlık olduğu kanaatindeyim.





"İktidar pusulayı şaşırdı"

Bu söylediğimi AK Parti'nin içinden birisi söylüyorsa ve hemen cezalandırma yoluna gidiliyorsa burada bir hata var demektir. İktidar pusulayı şaşırdı. Bundan sonra bu hatayı daha çok yapacak. Daha da fazla zulmetme yoluna gidecek.

"Ben olsam o partiden istifa ederim"

Böylece kendisiyle beraber olan insanlar da yavaş yavaş çözülecek bu gidişle. Ben olsam o partiden bugün istifa ederdim. Ben adalete bugün Türkiye'de güvenmiyorum. Hakimler bunu da bilsinler bugünler geçecek. Gerçekleri çarpıttığı takdirde bunların hesabını veremez."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini de yorumladı

AA'nın haberine göre ise Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasında verdiği mesajların ardından söylediği "Ya benimle olun ya yolumdan çekilin." sözünün, "cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği" şeklinde yorumlanmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Karamollaoğlu, "O verilen mesaj iktidara demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini belli bir üslupla beyan etmiş. 'Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık, bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın.' demek istiyor diye anladım. Bizim de şu an söylediğimiz bu." dedi.