Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Seçimler sonrası Türk siyasetinde değişimler sürüyor.

Genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve yerel seçimlerden sonra da Meral Akşener'in koltuğunu bırakmasının ardından Temel Karamollaoğlu da koltuğunu bıraktı..

Saadet Partisi’nin 'Yaşanabilir bir Türkiye Ancak Saadet’le olur' sloganıyla yapılan 9. Olağan Kongresi'nde konuşan Karamollaoğlu partililere seslendi.

Kongrede 8 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Temel Karamollaoğlu, Nesimi'nin sözleriyle veda etti.

KARAMOLLAOĞLU'NUN VEDA SÖZLERİ

“Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

Bir çoğunuz hatırlayacaktır, bundan 8 yıl önce genel başkanınız olarak teşekkür konuşması için bu kürsüye çıktığımda Nesimi'nin şu dörtlüklerini okumuştum:



Har içinde biten gonca güle minnet eylemem,

Arabi farisi bilmem, dile minnet eylemem,

Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi,

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem,

Bir acaip derde düştüm, herkes gider karına,

Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına,

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına,

Rızkımı veren hüda'dır, kula minnet eylemem.

"MÜKEMMEL BİR GENEL BAŞKANDIM DEMİYORUM"

Acil milli görüşçüler, kıymetli dava arkadaşlarım. Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.