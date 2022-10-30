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    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu

    Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.
    • 30.10.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 16:00
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    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu

    Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Kongreye çok sayıda partili katılım gösterdi.

    Öte yandan CHP, İYİ Parti, HDP, AKP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEVA, BBP, Demokrat Parti, Hüda-Par, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis başkanı Bülent Arınç da kongreye katılanlar arasında yer aldı.

    "Yapacak çok işimiz"

    Kongrede konuşan ve tek adayı olan Temel Karamollaoğlu, kürsiye çıktığında, “Yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var.” ifadelerini kullandı.

    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu #1

    Karamollaoğlu üçüncü kez seçildi

    Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirledi.

    Bu kapsamda Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu.

    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu #2

    Resmi hesaptan duyuruldu

    Resmi hesabından açıklama yapan Saadet Partisi, şu ifadeleri kullandı:

    "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, geçerli delege oylarının tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmiştir."

    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu #3

    Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu #4



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