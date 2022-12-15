Temel Karamollaoğlu, Saraçhane buluşmasına katılamayacak

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu hastane randevusu nedeniyle Saraçhane'de yapılacak mitinge katılamayacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılından bu yana devam eden davası dün sonuçlandı.

Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün dava devam ederken sosyal medya aracılığıyla İstanbulluları İBB binası önüne Saraçhane'ye çağırdı.

Dava kararının açıklanmasının ardından İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, desteğe gelen vatandaşlarla buluştu.

6'lı masa bugün Saraçhane'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu çağrının ardından dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan tekrar bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, bugün saat 16.00'da altılı masa liderlerinin Saraçhane'de olacağını söyleyerek, vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

Siyasilerden davet mesajları geldi

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine ise altılı masa liderlerinde ve parti teşkilatlarından Saraçhane'ye davet mesajları geldi.





Bu süreç devam ederken dün programa katılacağını açıklayan Saddet Partisi Lideri Temel Karamolaoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Temel Karamollaoğlu programa katılamayacak

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, önceden planlanan hastane randevusu nedeniyle programa katılamayacağını açıkladı.

"Hastane randevum nedeniyle programa katılamıyorum"



Temel Karamollaoğlu açıklamasında, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane’de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!" ifadelerini kullandı.



