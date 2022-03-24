Temel Karamollaoğlu: Seçimde oy patlaması yapacağız

Ülke genelinde Saadet Partisi'ne ilgi olduğunu söyleyen Temel Karamollaoğlu, bir sonraki seçimde oy patlaması yapacaklarını öne sürdü.

Çeşitli ziyaretler için Antalya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ilk olarak Antalya Gönüllüleri Platformu'nun toplantısına katıldı.

Karamollaoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve Böcek, geçirdikleri Kovid-19 hastalığı nedeniyle birbirlerine şifa diledi.

Karamollaoğlu, ziyaret sonrası Kazım Özalp Caddesi'nde partisinin lokma dağıtımına da katıldı.

Cadde boyunca esnafı da ziyaret eden Karamollaoğlu, çocuklarla ve turistlerle fotoğraf çektirdi.

"BİZE KARŞI TEVECCÜH VAR"

Antalya'da partisinin seçime hazırlık temposundan memnuniyet duyduğunu belirten Karamollaoğlu, "Seçime kadar bu tempomuzu yükselterek, devam etme kararındayız. Seçimde en iyi neticeyi almak için çalışıyoruz. Türkiye nezdinde Allah razı olsun, bize karşı bir teveccüh var, itibar var. 'Özgül ağırlığınız fazla' deniyor. Biz de diyoruz ki; şimdi bu özgül ağırlığı sandığa yansıtmakla mükellefiz. Sandığa bu yansımadığı müddetçe, bizim için sadece bir temenniden, hoş sedadan ileriye gitmez. Bunun için bütün gayretimizle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.

"OY PATLAMASI YAPACAĞIZ"

Yapılacak seçimde oy patlaması yapacaklarını da söyleyen Karamollaoğlu " İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin de gayretleriyle en güzel neticeleri alacağımızı ümit ediyorum. Bir patlama yapacağız, bir değişiklik meydana gelecek, bunu da inşallah hep birlikte müşahede edeceğiz diye ümit ediyorum" diye konuştu.