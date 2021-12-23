Temel Karamollaoğlu, sokak köpekleriyle ilgili tehlikeye dikkat çekti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sahipsiz ve vahşi köpek sorununa değindi. Karamollaoğlu, sokak köpeklerinin ciddi bir güvenlik ve sağlık sorununu beraberinde getireceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başıboş sokak köpeği sorunuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu, son dönemde artış gösteren sokak köpeği ve vahşi köpek sorununa dikkat çekti.

SOKAK KÖPEĞİ SORUNUNA BİR TEPKİ DE KARAMOLLAOĞLU'NDAN

"Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin yol açtığı dehşet haberlerine gün geçtikçe daha fazla tanık oluyoruz." diyen Karamollaoğlu, yerel yönetimlerin ve kanunların bu tehlikeye karşı yetersiz kaldığını söyledi.

Daha ciddi önlemlerin hayata geçirilmesini belirten Saadet Partisi lideri, sokakların her şeyden önce çocuklar için güvenli olması gerektiğini ifade etti.

"KÖPEKLERİN YOL AÇTIĞI DEHŞET HABERLERİNE DAHA FAZLA TANIK OLUYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Karamollaoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta başıboş dolaşan köpeklerin yol açtığı dehşet haberlerine gün geçtikçe daha fazla tanık oluyoruz.

Ne yazık ki bu konuda yerel yönetimler gerekli tedbirleri almadığı gibi kanunlar da bu tehlikelere karşı yetersiz kalıyor.





"DAHA CİDDİ ÖNLEMLERİ HAYATA GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Hayvanlarla bu dünyayı paylaşıyoruz fakat onların sağlığı ve bizlerin güvenliği için artık daha ciddi önlemleri hayata geçirmek durumundayız.

Sokaklar, her şeyden önce insanlar için, çocuklarımız için güvenli olmak zorunda.

"GÜVENLİK VE SAĞLIK SORUNUNU BERABERİNDE GETİRECEKTİR"

Gelecek 10 yılda sokak köpeklerinin sayısının 60 milyonu geçeceği belirtiliyor. Bu rakam ciddi bir güvenlik ve sağlık sorununu beraberinde getirecektir.

Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sokaklarda huzurla yürüyebilmesi, parklarda güvenle oturabilmesi için gerekli tedbirlerin ve uygulamaların hayata geçirilmesini bekliyoruz."