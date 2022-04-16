Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
595.275
0.88%
BTXN Coin
31.21
2.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Temel Karamollaoğlu, Suriye'yi Türkiye'nin karıştırdığını söyledi

    Temel Karamollaoğlu, Suriye'yi Türkiye'nin karıştırdığını söyledi

    Göç politikasına dair yorum yapan Temel Karamollaoğlu, Suriye'de meydana gelen iç karışıklıkları Türkiye'nin başlattığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

    Burada gündemdeki sorunlara değinen Karamollaoğlu, göçe ve göç politikalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

    "Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı"

    Suriye'deki iç karışıklığıTürkiye'nin çıkardığını öne süren Karamollaoğlu, "Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı, AK Parti iktidarı attı." dedi.

    Suriye'nin kan gölüne döndüğünü ifade eden Karamollaoğlu, "Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik biz ve Suriye kan gölüne döndü. 30 milyon Suriyelinin yarısı memleketinde yer değiştirdi, 15 milyonu." ifadelerini kullandı.

    Temel Karamollaoğlu, Suriye'yi Türkiye'nin karıştırdığını söyledi VİDEO

    "Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister"

    Suriyelilerin büyük bir kısmının kendi ülkesine dönmek isteyeceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Elbette bu problemlerin çözülmesi icap eder. Türkiye doğru karar verip, 'Biz Suriye sorununu çözeceğiz, gerekli adımları atacağız' derse, adımlar atılabilir. Büyük kısmı kendi memleketlerine dönmek ister. İktidarın hakim olduğu bölgede buraya göç eden Suriyeli varsa aynı yere dönmesini beklemek büyük risk barındırır. İhtiyatlı hareket etmenin faydası vardır diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

    Temel Karamollaoğlu, Suriye yi Türkiye nin karıştırdığını söyledi #1


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    İzmirli çift, 2 bin 200 yıllık parşömen sanatını yaşatıyor
    Kültür Sanat

    İzmirli çift, 2 bin 200 yıllık parşömen sanatını yaşatıyor

    Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Asuman'dan daha güzel olan aşkıyla poz verdi! 'Sevgilin dekoltesiyle yaktı bizi'
    Medya

    Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Asuman'dan daha güzel olan aşkıyla poz verdi! 'Sevgilin dekoltesiyle yaktı bizi'

    Görüş Bildir