Temel Karamollaoğlu: Teknolojik kalkınma CHP iktidarında başlayacak CHP iktidarında teknolojide ve sanayide kalkınma yaşanacağını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok çalışmaları gerektiğine değindi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanırken, ittifaklardaki siyasi partilerin de seçim çalışmaları sürüyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu için oy toplamaya devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Beylikdüzü Kadir Gecesi İftar Programı'nda konuştu.

"Teknolojik ve sanayi yönünde kalkınma, 15 Mayıs'ta başlayacak"

15 Mayıs sabahından sonra teknoloji ve sanayide kalkınma döneminin başlayacağını belirten Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz bütün dünyaya da adaleti getirmeyi ama bizim gibi eli kolu bağlanmış olan ülkelerle iş birliği yapmayı, bu ülkelerin tamamını kendimizle birlikte kalkınmayı şiar edinmiş bir anlayışa sahibiz. Hem ahlaki ve manevi değerlerin ihyası teknolojik ve sanayi yönünde kalkınma. Dünyayı az önce ifade ettiğim prensipler dahilinde kucaklama. İnşallah o dönem 15 Mayıs'ta başlayacak. Bu 15 Mayıs'ta Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını, Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasını eğer siz de arzu ediyorsanız, ki bu alkışlardan onu anlıyorum, o zaman 14 Mayıs akşamına kadar kollarınızı sıvayıp çalışmak mecburiyetindesiniz. Sadece bizler değil sizler de çalışacaksınız."

Rifkin ile Zoom bağlantısı: Millet teknoloji görsün

Karamollaoğlu'nun bu ifadelerinin ardından ise akıllara Kılıçdaroğlu'nun teknoloji hakkında söylediği sözler ve teknolojiye olan ilgisi akıllara geldi.

Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin ile online görüşmesi için, "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Amerika'dan oturduğum yere bağlanıp konuşuyor bu insan. Ben Daron Acemoğlu'nu Amerika'dan izliyorum." demişti.

Teknolojide atılım: Solunum cihazı

2020 yılında da Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırlamış ve Çiğli Belediyesi’nin kendi imkanları ile ürettiği solunum cihazına hayran kalmıştı.

