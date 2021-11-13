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    Temel Karamollaoğlu: Torunlarım imam hatipi bıraktı

    İslamcı olmadığını Müslüman olduğunu ifade eden Temel Karamollaoğlu, bazı yanlışlar nedeniyle torunlarının imam hatip okulundan ayrıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 11:12
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    Temel Karamollaoğlu: Torunlarım imam hatipi bıraktı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, imam hatiplerle ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Okullarda söylenenler ile uygulananlar arasında farkların olduğunu belirten Karamollaoğlu, torunlarının imam hatipten ayrıldığını söyledi.

    GÖRDÜKLERİ MANZARA İLE SÖYLENENLER FARKLI

    Temel Karamollaoğlu, "Torunlarım imam hatipte okuyorlardı. Bir kısmı bıraktı. Çünkü, gördükleri manzara ile söylenenler birbirleriyle uyuşmuyor..

    Bir yerde uygulama farklı, söylem farklı ise.. Siz adaletten bahsedip zulmederseniz.. O insan, ben Müslüman değilim diyor. Esas sıkıntı burada.." şeklinde konuştu.

     

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