Temel Karamollaoğlu TTB'nin kapatılmasına karşı olduğunu söyledi

Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TTB kapatılsın" şeklinde kullandığı ifadelere kahkaha atarak "Niye kapatılacakmış?" şeklinde cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu.

Gündeme dair hem soruları yanıtlayan hem de değerlendirmelerde bulunan Temel Karamollaoğlu'na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) kapatılmasının gerektiği düşüncesi soruldu.

Bahçeli'nin TTB ile söylediklerini canlı yayında Şirin Payzın tarafından öğrenen Karamollaoğlu, duruma kahkaha atarak tepki verdi.

"NİYE KAPATILACAKMIŞ"

Saadet Lideri, Devlet Bahçeli'nin söylediklerine "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden kapatılsın? TTB kim Tabiplerin temsilcisi. Türk Tabipler Birliği doğru da karar alabilir yanlış da karar alabilir Bu, parlamentoda farklı fikirler var, kapatıp kendimiz bir parlamento belirleyelim, demeye benziyor. Tabipler birleşiyor kendi temsilcilerini seçiyor." açıklamasında bulundu.

Temel Karamollaoğlu TTB'nin kapatılmasına karşı İZLE



