Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti TBMM’nin yeni yasama yılı açılış törenine katılan Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

ANKA TBMM'nin 28. dönemi başladı... Meclis'te düzenlenen törene muhalefet liderleri de katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, töreni locadan takip etti. Cumhurbaşkanı'na karşı tavırları tepki çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi ve konuşması esnasında takındıkları tavırlarla tepki çeken liderler medyada eleştirilerin hedefi oldu. Liderler, Erdoğan'ın salona girişinde ayağa kalkmadıkları gibi çıkarken de aynı tavrı sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış oturumu sona erdi. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiler İki lider daha sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki makam odasında ziyaret etti. Liderler, Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni yasama yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Seçim yenilgisinden sonra dağılan Millet İttifakı'nın bu 3 liderinin, CHP'de kurultay kavgaları ve muhalefetin yerel seçimlere doğru aday çıkarma yarışı sürerken bir araya gelmeleri dikkat çekti.