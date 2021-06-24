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    Temel Karamollaoğlu: Yeni havalimanı ve yollara gerek yok

    Temel Karamollaoğlu: Yeni havalimanı ve yollara gerek yok

    Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Hizmetler israftır, çalışmaları durdurun" çağrısını bir kez daha yineledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:45
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    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemi yorumladı.

    Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.

    Ekonomideki gelişmelere dair konuşan Saadet Lideri Karamaollaoğlu, çözümün yatırımların durdurulmasından geçtiğini dile getirdi.

    Türkiye'nin şu anda yürütüğü "yol, kanal, havalimanı ve köprü çalışmalarının" israf olacağını bir kez daha niteleyen Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "BİZİM BUNLARA İHTİYAZCIMIZ YOK"

    "Israrla söylüyoruz; ne yeni havaalanlarına ne yeni yollara ne de yeni kanallara ihtiyacımız var. Bizim ihtiyacımız üretime yönelik yatırımlaradır. Ben Kanal İstanbul'un da herhangi bir fayda sağlayacağı kanaatinde  değilim."

    Temel Karamollaoğlu: Yeni havalimanı ve yollara gerek yok #1

    Temel Karamollaoğlu: Yeni projelere ihtiyacımız yok VİDEO


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