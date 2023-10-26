Temel Karamollaoğlu'dan 'Hamas' çıkışı: Terör örgütü olarak görmüyorum Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas açıklamalarına destek verdi. Karamollaoğlu, "Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Sayın Erdoğan da bunu söyledi" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'de başlattığı vahşet devam ediyor...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 20. gününde artarak devam ederken Türkiye, İsrail'e dozu her geçen gün artan tepkilerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katliamlarına destek veren Batılı ülkelerin Hamas’ı "terör örgütü" ilan etmelerine çıkıştı.

"Hamas topraklarını koruyan bir mücahit grubudur"

Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan destek

Tüm dünyanın dikkat kesildiği açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek de Saadet Partisi'nden geldi.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Hamas terör örgütü değildir." değerlendirmesine katıldı.

"Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum"

Medya temsilcileriyle buluşan Karamollaoğlu, "Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Sayın Erdoğan da bunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Topraklarını müdafaa ediyorlar"

Temel Karamollaoğlu, Hamas açıklamasında şunları kaydetti: