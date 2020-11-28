Temel Karamollaoğlu'na göre Atatürk yaşasaydı Milli Görüşçü olurdu

Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, "Atatürk yaşasaydı Milli Görüşçü olurdu" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk hakkında çarpıcı bir çıkışta bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Karamollaoğlu, Atatürk'ün hayatta olsaydı Milli Görüşçü olacağını söyledi.

Saadet Partisi Lideri, bunu daha önce merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da söylediğini hatırlattı.

"BUGÜN YAŞASAYDI MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OLURDU"

Karamollaoğlu, "Erbakan Hocamızın meşhur bir şeyi vardı. Atatürk ile ilgili dedi ki; bugün yaşasaydı Milli Görüşçü olurdu. Bunu iş olsun diye söylemedi. Ben aynı şeyi söylüyorum. Mustafa Kemal bugün hayatta olsaydı; Kemalizmi, Kemalizm diyenlerden daha farklı tarif ederdi. Açardı düşünceleri. Hata yapmamıza izin vermezdi." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN BATILI GİBİ GÖRÜNMESİ KONUSUNDA.."

Bu sözler üzerine araya giren Nagehan Alçı, "Kadınların Batılı gibi görünmesi konusunda çok net olan bir Mustafa Kemal var. O da mı Refah Partili olurdu?" sorusuyla şaşkınlığını ortaya koydu.