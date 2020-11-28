Temel Karamollaoğlu, HDP ile açık bir şekilde ittifak yapmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te ekrana gelen "Gerçek Fikrin Ne" programına konuk oldu.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifak konusunda yaptığı açıklamayla HDP'lileri kızdırdı.

Gürkan Hacır'ın "HDP'yle yapılacak açık bir ittifaka varım diyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Yok ben öyle bir şey demedim, demem de yani şu anda" dedi.

HDP, TERÖRLE EŞLEŞMEYİ REDDETMİYOR

HDP'nin izlediği politikaları benimsemediğini ifade eden Karamollaoğlu, HDP'nin terörle eşleştirildiğini ancak HDP'nin bunu reddetmediğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu'na HDP ile ittifak soruldu İZLE