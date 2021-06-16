Temel Karamollaoğlu'ndan Oğuzhan Asiltürk'e kongre yanıtı

Asiltürk'ün kendisine karşı bayrak açmasına ilişkin açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bunları konuşmayalım" dedi.

Saadet Partisi'nde gündem kongre...

Dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabından yayınladığı 53 maddelik açıklamayla Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na karşı kongre çağrısı yaptı.

Merhum Necmettin Erbakan'dan sonra partinin başına gelenlerin partiye desteği azalttığını vurgulayan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koltuğunu işaret ederek "İnşaAllah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir." ifadelerini kullandı.

Asiltürk'ün kongre çağrısına ise Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, bugün partisinde düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi.

Ülke gündeminde onca meselenin bulunduğunu ve parti içi meselelerin konuşulmaması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Temel Karamollaoğlu: O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar VİDEO

"ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEZ"

Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya girmedim, girmemeye de kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar. Kendisiyle görüşeceğim. Parti içi meseleleri, kamuoyuyla paylaşmak ülkenin problemlerini çözmekle alakalı bir konu değil diye düşünüyorum.

"ERBAKAN'IN MİSRASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Basına üzülüyorum. Bu kadar kritik konular dururken bir partinin iç meselesiyle ilgili konular önemseniyor. Biz Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını harfiyen yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz."