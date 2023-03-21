Temel Karamollaoğlu'ndan 'Ayasofya' mesajı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye yıllardır beklediği bir özleme kavuşmuş, Ayasofya camii statüsüne döndürülerek 24 Temmuz 2020'de ibadete açılmıştı.

Tüm dünyada ses getiren bu hamleyle, Müslüman aleminin uzun yıllardır beklediği şey gerçekleşmiş oldu.

3 yıl önce camii statüsünü aldı

Ayasofya'nın camii statüsüne çevirilmesinin ardından 3 yıl geçerken, Türkiye seçime odaklandı.

Hal böyleyken Millet İttifakı'nın ortağı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iktidara geldiklerinde Ayasofya'nın 'gerçek manada' açılacağını ifade ederek 'kendi ruhuna kavuşacağını' dile getirdi.

"İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır"

Karamollaoğlu paylaşımında, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." ifadelerini yazdı.