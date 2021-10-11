Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, profil fotoğrafının yorumlandığı gibi 'adaylık fotoğrafı' olmadığını söyledi.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler devam ediyor.

Bir önceki seçimlerde CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu önderliğinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU KARŞILADI

Karamollaoğlu'nu, parti binasının girişinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçeleşen ziyarette, iki liderin de mutlu olduğu gözden kaçmadı.

İki lider, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Profil fotoğrafımdan ne olacak VİDEO



"PROFİL FOTOĞRAFIMDAN NE OLACAK"

Kılıçdaroğlu'na bir gazeteci, Twitter hesabındaki profil fotoğrafını değiştirdiği ve bunun da sosyal medya kullanıcıları tarafından 'adaylık fotoğrafı' olarak yorumlandığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Profil fotoğrafımdan ne olacak. Arkasına isterseniz CHP bayrağı koyarız. Profil fotoğrafıyla Cumhurbaşkanı adayı belirleniyorsa işimiz çok zor. Önemli olan güven verecek, siyasal partiler arasında sağlıklı bir zemin yaratacak devletin sigortası olacak elbette bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Bugünden tartışmanın faydası yoktur doğru da değildir. Yapay gündemdir. " diye konuştu.

"SURİYE İLE HEMEN İLETİŞİME GEÇECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'na Suriyelileri geri gönderme modeli de soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Benim önerdiğim model şu; Suriyeli kardeşlerimizi güvenli bir şekilde kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriyeli kardeşlerle de görüştük. Onlar da 'bizi nasıl Suriye'ye göndereceksiniz' diye sordular. Onlara da ifade ettiğim gibi Suriye ile hemen iletişime geçeceğiz, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız, açtıktan sonra onları hemen göndermeyeceğiz. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız. Ayrıca onların okullarını, yollarını, hastanelerini yapacağız. Bunları yaparken de Avrupa Birliği'nden fon desteği alacağız. Bizim iş dünyamızın oralarda saygıdeğer iş insanları var. Oralarda fabrikalar kuracaklar. Burada asgari ücretin yarısına çalışacaklarına kendi ülkelerinde güvenli bir şekilde çalışacaklar." dedi.

"GÖRÜŞMELERİN OLMASI NORMALDİR"

Saadet Lideri Karamollaoğlu da muhalefet partileri arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "İttifaklar ancak seçim mahalline girildikten sonra konuşulmalı. Bu genel bir kanaat. ‘Biz bir yerden ayrılıyoruz’ gibi bir netice çıkarılmamalı. Parlamenter sistem çalışmalarında partiler arasında görüşmelerin olması normaldir. Bir sistem değişecekse bu sistemin nasıl değişeceği konusunda siyasi partilerin çalışma yapması doğaldır." ifadelerini kullandı.