Temel Karamollaoğlu'ndan KHK'lılar çıkışı

KHK'lılarla ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, "6 yıldır iktidar, KHK'lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KHK'lılarla ilgili açıklama yaptı.

Adaletin önemine değinen Karamollaoğlu, "Sadece KHK meselesi dahi adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sermeye yeter de artar!" dedi.

"6 yıl geçti, KHK'lılar görmezden geliniyor"

Karamollaoğlu, kamu personellerinin Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılmaya başlamasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirtti.

Karamollaoğlu, "6 yıldır iktidar, KHK'lıları görmezden geliyor; insanları işsizliğe ve çaresizliğe itiyor." ifadelerini kullandı.

"Daha ağır travmalara sebep olunmadan mağduriyetler giderilmeli"

Twitter'dan açıklama yapan Karamollaoğlu ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Artık yeter! Çok geç bile kalındı fakat daha fazla gecikmeksizin, daha ağır travmalara sebep olunmadan bu mağduriyetler giderilmelidir.

Biz bu konuda asla siyasi kazanç hesabı yapmayız; siz sebep oldunuz, siz düzeltin isteriz. Aksi halde zaten göreve geldiğimizde; ivedilikle bu konuya el atmak ve tüm mağduriyetleri gidermek bizim önceliğimiz olacaktır."