Temel Karamollaoğlu'ndan laiklik açıklaması

Türkiye'deki laiklik kavramını ele alan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, laikliğe karşı olmadığını belirterek Türkiye'nin özgürlükçü bir laik sisteme ihtiyacı olduğunu söyledi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile röportaj yaptı.

Türkiye'nin gündemi ile ilgili sorulara yanıt veren Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki laik sistemi değerlendirdi.

Alçı, Karamollaoğlu’nun laiklikle ilgili sözlerine yer verdiği yazısında, Temel Karamollaoğlu ile Anayasanın ilk 3 maddesini ve Türkiye’deki laiklik anlayışını konuştuğunu belirtti.

Karamollaoğlu röportajda şu ifadeleri kullandı;

TÜRKİYE'NİN İHTİYACI ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR LAİKLİK

"Laikliğe aykırı olduğumuzu ileri sürerek zamanında bizim partilerimizi kapattılar. Ben buna itiraz ediyorum. Biz laikliğe karşı değiliz, Türkiye’de yapılan laiklik tanımı yanlış. Kavramları yeniden tanımlamamız gerekir.Türkiye’nin ihtiyacı özgürlükçü bir laiklik."