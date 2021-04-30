Temel Karamollaoğlu'ndan LGBT yanıtı

Buket Aydın'ın programına konuk olan Karamollaoğlu, "LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Fizyolojik farklılıkları olanlarla ilgilenilmeli, ama bunun propagandası yapılmamalı." dedi.

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

Sunucu Buket Aydın, daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sorduğu "LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusunu Temel Karamollaoğlu'na da yöneltti.

Saadet Partisi lideri, bazı insanlarda fizyolojik farklılıklar olabileceğini, bunlarla ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

"FARKLILIK YAŞAYAN İNSANLARLA İLGİLENİLMELİ ANCAK PROPAGANDASI YAPILMAMALI"

Karamollaoğlu, konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Bazı insanlarda fizyolojik farklılıklar olabilir. Biz bunu kökten reddediyoruz diyemeyiz. Anasından doğma bu farklılıkları yaşayan insanlar var. Bunlarla mutlaka ilgilenilmeli. Ama bu sonradan kazanılacak bir vasıf haline getirilmemeli, bunun propagandası yapılmamalı.

Temel Karamollaoğlu: Bir insan anasından doğduğu zaman ya kızdır ya erkektir VİDEO

"CİNSİYETSİZLİK DİYE BİR TERİM ORTAYA ATILIYOR"

Cinsiyetsizlik diye bir terim ortaya atılıyor, ne demek cinsiyetsizlik? Bir insan anasından doğduğu zaman ya kızdır ya erkektir, problemli olan varsa o da belirtilir. Ama siz bunu ortadan kaldıracağız, çocuklara belirli bir yaşa gelene kadar ne kızım de ne oğlanım de. Bunun manası olmaz ki. Bu toplumu yaralayan, dejenere eden bir yaklaşım.

Tekrar söylüyorum, doğuştan bir takım anomaliler varsa bunlarla mutlaka ilgilenilmesi, problemlerinin çözülmesi için gayret gösterilmesi icap eder."



KILIÇDAROĞLU'NUN LGBT CEVABI HATIRLANDI

Öte yandan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olmuştu.

Aydın Kılıçdaroğlu'na "LGBT Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusunu sormuştu.

Kılıçdaroğlu da, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBT Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." yanıtını vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBT cevabı HABERİ