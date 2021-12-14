Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak olaylarına: İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin CHP ile olan ilişkilerine ve 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yaşanan olaylara dair konuştu.

2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilerin hazırlıkları devam ediyor.

Bu hazırlıklar içindeki en büyük belirsizlik ise partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı...

Son yıllarda CHP, İyi Parti ve HDP ile oldukça yakın ilişkiler içerisine giren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu 3 parti arasından kurulan ittifakta yerini aldı.

Karamollaoğlu'nun politikaları, Saadet Partisi tabanını ikiye bölerken, hangi ittifakta yerini alacağı da merakla bekleniyor.

"SİZE BAŞKA CHP'YE BAŞKA KONUŞMUYORUZ"

Konuyla ilgili Saadet Lideri Karamollaoğlu, Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay’a gündeme dair açıklamalarda bulunurken, ittifak konusuna dahil "Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki; biz size başka CHP’ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey’le, Meral Hanım’la bunda birleşiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MADIMAK OLAYLARINI ENGELLEMEK İÇİN YAPTIKLARIMA BAKSINLAR"

Saadet Partisi Lideri, CHP'lilerin kendi yüzüne sık sık vurduğu Madımak Oteli'nde yaşananlara ilişkin ise şunları söyledi;

“O gün olayları önlemek için yaptığım konuşmaya baksınlar. 2 Temmuz’da Sivas, üç gün sonra 5 Temmuz’da Başbağlar. Karanlık noktalar var. Kent güvenliğinden kimlerin sorumlu olduğu belli. İnfial çok büyük, işi çığırından çıkardılar. ”



