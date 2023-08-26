Temel Karamollaoğlu'ndan Millet İttifakı itirafı: Acemilik oldu Katıldığı canlı yayında seçim sürecini anlatan Karamollaoğlu muhalefetin acemiliği nedeniyle kaybettiğini vurgularken, "Düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi 3 kişi konuşur ya… 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, tarihin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı.

Ülkede Cumhur İttifakı yönetimi devam ederken muhalif ittifak üyelerinden itiraflar da gelmeye başladı.

6’lı masa üyesi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Saadet Karamollaoğlu 6 parti olarak hedefe ulaşamamanın nedeninin kendi hataları olduğunu anlattı.

TV5 canlı yayınına katılan Karamollaoğlu Millet İttifakı’nın seçim sürecinde yaptığı hataları vurgularken, acemiliğini ve disiplinli çalışılmadığını da aktardı.

Hatalardan birinin de mitingler olduğunu düşünen Karamollaoğlu “Düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi 3 kişi konuşur ya… 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?” İfadelerini aktardı.

"Bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor"

Temel Karamollaoğlu’nun geri kalan cümleleri;

Tüm genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldular. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama biz bir mitinge gidiyoruz 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalı. Daha disiplinli, daha düzgün mitingler yapmalıydık. 2 kişi 3 kişi konuşur ya, 7 kişi konuşur mu, 10 kişi konuşur mu?

"Seçimden 1 ay öncesine kadar yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı"

Bir diğer yandan Karamollaoğlu, seçimden 1 ay öncesine kadar muhalefetin yüzde 56 oy oranına yaklaştığını ancak son dönemde yaşanan kaoslar sonrasında seçimin kaybedildiğini vurguladı: