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    Temel Karamollaoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

    Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hamdolsun, sağlık durumum iyi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 15:38
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    Temel Karamollaoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı.

    Testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından açıklayan Karamollaoğlu, 4 gün önce tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

    SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

    Tedavisi olumlu yönde ilerleyen 80 yaşındaki Karamollaoğlu, güncel sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

    "BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAĞIM"

    Temel Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

    Temel Karamollaoğlu ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama #1

    Temel Karamollaoğlu ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama #2


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