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    Temel Karamollaoğlu'ndan savunma sanayii açıklaması

    Temel Karamollaoğlu'ndan savunma sanayii açıklaması

    Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, savunma sanayiine gereken önem verilmediğini belirterek "Erdoğan giderse savunma sanayi daha da gelişir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 00:57
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    Türkiye, tüm dünyada savunma sanayii noktasındaki başarılarıyla kendinden söz ettiriyor.

    Özellikle son yıllarda meydana gelen savaşlarla birlikte öne çıkan Türk savunma sanayii, her yıl onlarca çalışmaya imza atarak başarılarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor..

    Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan 6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk savunma sanayiiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır"

    "Biz kendi savunma sanayiimizi güçlendireceğiz" diyen Karamollaoğlu'na, Altaylı "Ama savunma sanayii şu anda mevcut Cumhurbaşkanının en önemli kozlarından bir tanesi. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çöker diyenler var" sorusunu yöneltti.

    Soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Hayır, tam tersi. Cumhurbaşkanı değişirse çok daha hızlanır" dedi.

    "Savunma sanayiine yeterli destek verilmiyor"

    Hergün başarısına bir yenisini ekleyen Türk savunma sanayiinin yeterince destek verilmediğini belirten Karamollaoğlu, "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle." dedi.

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