Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: AK Parti'nin kazanımları korunacak Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, kazanımlardan asla taviz vermeyeceklerini 6'lı masada taahhüt altına aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi

Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi, başörtüsü yasağı, Ayasofya'nın cami olmasına karşı olan partilerle bir arada yürüyen Karamollaoğlu, eleştirilerin odağında yer alıyor.

Karamollaoğlu'nun, 24 Temmuz 2020 tarihinde cami olan Ayasofya için "bir kısmı turistlere kazandırabilir" sözleri ise tartışmaları alevlendirdi.

KARAR TV’de konuşan Karamollaoğlu, seçime sayılı günler kala artan ‘Kazanımlar kaybedilecek’ iddialarını yalanladı.

"Kazanımlardan taviz vermeyeceğiz"

Karamollaoğlu, "hiç kimse endişe etmesin" vurgusu yapıp, şunları söyledi:

İmam hatipler kapatılmayacak, başörtüsü yasaklanmayacak, Ayasofya cami olmaktan çıkmayacak. Kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Bu altı partinin de ortak taahhüdü.

Kazanımlar korunacak

AK Parti döneminde tüm engellemelere rağmen kazandırılan şeylerin korunacağını söyleyen Karamollaoğlu, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere masadaki partilerin bu konuda ortak karar aldığını belirtti.