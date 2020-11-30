Tele 1 canlı yayınına konuk olan Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda sporcuların mayo giyip giyilemeyeceğinin sorulması üzerine sinirlerine hakim olamadı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Tele 1'de ekrana gelen Zamanın Ruhu programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin konuların tartışıldığı programın ilerleyen saatlerinde gergin anlar yaşandı.

Karamollaoğlu'nu sinirlendiren soru, Cüneyt Akman'dan geldi.

MAYO GİYMEYE DEVAM EDECEKLER Mİ

Akman, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu görüntüleri ekrana getirdi ve "Mayolu bir şekilde genç kızlarımız akrobatik hareketler yapıyorlar. Sizin iktidarınızda bizim genç kızlarımız bu kıyafetle yarışmalara katılabilirler mi?" diye sordu.

Temel Karamollaoğlu'nu kızdıran mayo sorusu ViDEO

"TÜRKİYE'NİN MESELELERİNİ GETİRİP DAR BİR ALAN SOKMAYIN YA"

Bu soru karşısında oldukça sinirlenen Temel Karamollaoğlu, "Bunlar devam eder de.. Türkiye bununla dünyaya nam salacaksa, Türkiye bugünkü halinden kurtulamaz. Türkiye’nin meselelerini getirip dar bir alana sokmayın ya.





AK PARTİ'NİN KARŞISINA MAKUL MESELERLE ÇIKIN

Kusura bakmayın ama bunu siz yapıyorsunuz... Biz burada AK Parti'yi tenkit ediyoruz yeri geldiği zaman. Ama biraz da AK Parti'nin karşısına makul meselelerle çıkın Allah rırzası için..

BUNUNLA TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ Mİ ÇÖZÜLECEK

Bunlarla Türkiye uçacak.. Ben başarısız demiyorum. Ama bununla Türkiye'nin problemi mi çözülecek Allah aşkına...

Şu anda biz bunu mu konuşmalıydık?

Türkiye bundan dolayı dünyada öne geçtik, biz de 1 numaralı ülke olduk... Yapmayın Allah rızası için..

Türkiye'nin meselelerini bizim gibi insanlarla konuştuğunuz zaman dar bir alan hapsetmeyin.." ifadelerini kullandı.