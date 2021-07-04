Temel Karamollaoğlu'nun Lütfü Türkkan'a karşı sessizliği devam ediyor

Lütfü Türkkan'ın Necmettin Erbakan'ı hedef alan açıklamaları Saadet Partisi'nin tabanında rahatsızlığa neden olurken, parti lideri Temel Karamollaoğlu herhangi bir tepki gösteremedi.

CHP ve Saadet Partisi'nin Millet İttifakı ortağı olan İyi Parti'de Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın skandal açıklamalaları Saadet Partisi'nin tabanında krize yol açtı.

Türkkan geçtiğimiz gün Milli Görüş hareketinin ve Saadet Partisi'nin kurucu lideri merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

BOŞ TARLAYA TEMEL...

Türkkan, Kanal İstanbul’u eleştirmek için yaptığı konuşmasında proje kapsamında temeli atılan ilk köprünün eski bir proje olduğunu savunarak, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor” ifadelerini kullanmıştı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU HALA AÇIKLAMA YAPMADI

İyi Partili Türkkan'ın bu sözleri Saadet Partisi'nin tabanında rahatsızlığa neden olurken, her fırsatta Millet İttifakı'nın bozulmaması amacıyla adımarını atan Temel Karamollaoğlu'ndan hiçbir tepki gelmemesi dikkat çekti.

Karamollaoğlu'nun bu sessizliği ise parti tabanında tepkikere yol açtı.

İLK SOMUT TEPKİ AK PARTİ'DEN

Lütfü Türkkan'ın merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a yönelik sözlerine ilk somut tepki ise AK Parti'den geldi.

Partisi adına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu Türkkan'ın iftira attığını belirterek "Nasıl ülkemizin kalkınması için canla başla çalışan rahmetli Erbakan Hocamıza iftira attıysanız, tarihimizin en büyük hizmet ve eserlerini aziz milletimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da iftira atıyorsunuz Lütfü Türkkan, şahidimiz eserlerimiz ve milletimizdir." tepkisini gösterdi.

İyi Partili Lütfü Türkkan, Necmettin Erbakan'ı hedef aldı VİDEO