Temel Karamollaoğlu'nun Madımak sözleri yeniden gündemde

Madımak'ta yaşananların katliam olmadığını ve insanların pencereleri açmadıkları için öldüğünü söyleyen Temel Karamollaoğlu, bu yıl Madımak olaylarını 'vahşet' olarak nitelendirdi.

Madımak olayları sırasında Sivas Belediye Başkanı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'te yapılması planlanan seçimler öncesinde CHP öncülüğünde kurulan Millet İttifakı'nın içerisinde yer aldı.

İttifak ortakları arasında bugün gerilim oldukça yüksek.

CHP, İyi Parti ve HDP; Madımak'ı 'katliam' olarak nitelendirerek hayatını kaybedenleri anıyor.

Sosyal medyada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda yaptığı Madımak açıklaması yeniden dolaşıma girdi.

Madımak'a katliam demiyor

Karamollaoğlu, Madımak'ta yaşananları 'katliam' olarak nitelendirmiyordu.

"Pencereleri açamadıklarından dolayı insanlar ölmüş"

Saadet Partisi Lideri, şunları söylemişti:

"Katliam olarak vasıflandırmadım. Bu üzücü bir hadisedir. Bu, hakikaten çok acı olarak tarif edilir. Ancak; katliam demek kasıtlı olarak ben bu insanları öldürmek için yaptım denirse olur. Onun adı katliam olur. Ama orada bir hadise meydana gelmiş; oteldeki perdeler yakılmış, arabalar yakılmış... Arkasında da ateş bacayı sarmış. İçerideki insanlar da pencereleri açmadıklarından dolayı insanlar ölmüş."

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu VİDEO





Kılıçdaroğlu, katliam diyerek andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun sözlerinin aksine, Madımak olaylarını 'katliam' olarak nitelendirerek şu paylaşımı yaptı:

"Acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissettiğimiz, Sivas Katliamında yitirdiğimiz canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için; sevgi tohumlarını ekip, birlik ve beraberliği sağlamak onlara olan borcumuzdur."

Saadet Partisi vahşet dedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaolloğlu ise Saadet Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan şu mesajı RT ettti:

"Bugün hepimizin ortak acısı #Madımak’ta yaşanan vahşetin 29. yılı! Acımızı unutmamak ve yaralarımızı kardeşlik, birlik ve beraberlikle sarmak temennisiyle hayatını kaybeden 35 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz." paylaşımı yaptı.