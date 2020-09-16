Bakım için Antalya Limanı'na çekilen Oruç Reis gemisi üzerinden dış politika eleştirisi yapan Karamollaoğlu, "Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez" dedi.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri güdümünde provokatif söylemlerle gerilimi tırmandıran Yunanistan'a rağmen, milli menfaatler kapsamında Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgede, Türk Deniz Kuvvetleri'nin koruması altında faaliyet yürüten gemilerimizden Oruç Reis ise, aylık rutin bakım ve ikmal işlemleri için Antalya açıklarına demir atmıştı.

CHP 'TAVİZ' DEMİŞTİ

Oruç Reis'in bakım için Antalya'ya gelmesi de CHP tarafından taviz olarak nitelendirilmişti.

CHP MYK toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya açıklarında demirlemesi bir taviz olarak değerlendirilmektedir." ifadelerine yer vermişti.

Temel Karamollaoğlu'nun Oruç Reis yorumu ViDEO



"GEMİYİ LİMANA ÇEKİNCE.."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, konu hakkında benzer ifadeler kullandı.

Oruç Reis gemisinin geri döndüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, "Biz dış politikada diplomasi ve diyaloğu tercih ederiz. Ama sırf siz iç politika malzemesi yapacaksınız diye, 82 Musul, 83 Kerkük kafasıyla giderseniz, gemiyi limana çekince diyecek söz bulamazsınız. Dış politika 'asarım keserim'le yürütülemez." diye konuştu.