Hürkuş için seri üretime geçildiğini söyleyen Temel Kotil, yurt dışından 12 adet sipariş için kontrat aşamasında olduklarını açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk ekranlarında Türkiye'nin milli üretim hava araçlarını tanıttı.

Hakan Çelik ve Nedim Şener’in sorularını yanıtlayan Kotil, seri üretime geçilen Hürkuş için ise bir müjde verdi.

"12 TANE KADAR YURT DIŞINA GÖNDERECEĞİZ"

Hürkuş'un yurt dışından talipleri olduğunu belirten Temel Kotil, "Şu anda seri üretiliyor. İnşallah yurt dışına ihracatı başlayacak. Hürkuş'a yurt dışından talep var ama imzalamadan paylaşamayız. Kontrat imzalansın ondan sonra paylaşayım. İnşallah 12 atane kadar yurt dışına göndereceğiz gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Temel Kotil: Hürkuş'a yurt dışından talep var VİDEO