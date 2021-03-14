Temel Kotil: 'Milli Muharip Uçak' ilk uçuşunu 2025’te yapacak

TUSAŞ’ın çalışmalarına ilişkin konuşan Temel Kotil, savunma alanında büyük bir önem taşıyan 5’inci nesil avcı uçağı 'MMU' için tarih verdi.

Savunma projeleri salgına rağmen alınan tedbirlerle kesintisiz sürerken, Türkiye yerli ve milli üretimleri arasına bir yenisini daha ekliyor.

Türkiye’nin özellikle askeri havacılık alanındaki en önemli kurumlarından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) gibi birçok kritik sistemin geliştirilmesi ve üretimini üstleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Sputnik'e konuştu.

Temel Kotil, savaş uçağı MMU'yu Türkiye'nin en kritik projelerinden biri olarak değerlendirdi.

"İLK UÇUŞUNU 2025'TE YAPACAK"

Kotil, MMU'nun ilk uçuş tarihini vererek “Diğer taraftan en önemli projelerimiz arasında yer alan global havacılık ekosisteminin merakla beklediği, ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5’inci nesil avcı uçağımız MMU’nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.