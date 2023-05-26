Temel Kotil yerli yolcu uçağı için tarih verdi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl uçuş yapması beklenen Milli Muharip Uçağın ardından yeni bir müjdeyi duyurarak Türkiye'nin 5 yıl içerisinde kendi yolcu uçağını üreteceğini belirtti.

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Dünyanın gözü, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileriyle havacılık ve uzay sanayi alanında attığı adımlarda...

Hayata geçirilen projeler büyük yankı uyandırıyor.

Böylelikle dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyada bir 'marka' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türk mühendislerin hummalı çalışmaları sonucu başarıyla otaya çıkan projeler adeta göğüs kabartıyor.

Havacılık ve uzay sanayiiden müjde

Bu kapsamda Türkiye'nin hava filosunu güçlendiren projelerden ihracat atağı da gelmeye devam ediyor.

Yapılan projelere ilişkin fabrikada kaydedilen videoları sosyal medyada paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, yeni bir müjdeyi daha duyurdu.

Yolcu uçağı geliyor

Dev projelerin başında gelen Milli Muharip Uçak'ın ardından yeni hedef yolcu uçağı oldu.

Kotil'in StoryBox'a konuk olarak heyecanla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5 yıl içerisinde kendi yolcu uçağını da üreteceğini belirtti.

Uçağın parçalarını tanıtan Kotil, "Bir gün gidecekler de kendi yerli uçağımızı yapacaklar. 5 yıl sonra başlıyoruz. KAAN'I teslim etmemiz lazım. Çok büyütmek istiyoruz. Bu işten yarım milyar dolar alıyorduk ya, hedefimiz 2 milyar dolar almak." ifadelerini kullandı.

"10 numara bir uçak"

Kotil, şöyle konuştu:

Biz f-16'lar yaptık, F-35 orta gövde yaptık, HÜRKUŞ yaptık, GÖKBEY yaptık, teknisyenler 10 numara iş çıkardılar. Dolayısıyla bu 10 numara bir uçak. Türkler kendilerine güvensinler. Onun için bunun buraya gelmesi moraldir bize. KAAN, F-35'ten daha iyi bir uçak. Bin 500 mühendis geldi şu anda her gün artıyorlar. Teknisyen sayımız 10 numara kalitesinde. Aşağı yukarı 3 bin teknisyen de bu işte çalışacak. İki tane uçak aynı anda yapılacak. 1-2-3 çıkacak ortaya. Sonra 4-5 çıkacak. 14 tane böyle prototip yapacağız. Yalnızca test uçağı olarak uçurmak için, test etmek için. Dev bir operasyon yapıyoruz aslında.

"Devrim yapacak"

Helikopter çalışmaları için de bilgiler veren Temel Kotil, sözlerine şöyle devam etti: