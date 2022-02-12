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    Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi

    Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi

    Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.
    • AA
    • 12.02.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 15:34
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı  ve yeni adımları açıkladı.

    Daha sonra programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılarak son önemli bir müjde verdi.

    KDV YÜZDE 8'DEN YÜZDE 1'E İNDİ

    Erdoğan, temel tüketim maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini duyurdu.

    Erdoğan, ""KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." diye konuştu.

    Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi VİDEO

    Temel tüketim maddelerinde KDV yüzde 8 den yüzde 1 e indirildi #1


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