TEM’in Bolu geçişinde akıcı yoğunluk: Artması bekleniyor

İHA
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu dün sabah saatleri itibariyle başladı.
TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle gece saatlerinde bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Tedbirler alındı
Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.
Ekipler bölgede sürekli ring halinde dolaşarak herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ediyor.
Trafiğin artması bekleniyor
Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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