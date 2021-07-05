Temmuz ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2021 Haziran ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2021 Temmuz ayı kira artışı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

Peki temmuz ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Temmuz ayı kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek.

TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2021

Temmuz ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre kira hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının temmuz ayında ödeyeceği kira zammı, 145 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.145 TL olarak gerçekleşmektedir.