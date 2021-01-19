Temsilcilik açan sosyal medya devleri Meclis'e davet edildi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye'de temsilcilik açan dijital mecra üyelerinin önümüzdeki hafta TBMM'de ağırlanacağını açıkladı.

Türkiye'de temsilcilik açacak sosyal medya platformlarının sayısı artıyor.

Temsilci atayacağını duyurmayanlara ise reklam yasağı verilecek.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu da konuyu gündemine aldı.

ŞİRKETLERLE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye'nin atacağı adımlar incelendi. Facebook ve Instagram'ın temsilcilik açma kararı değerlendirildi.

Önümüzdeki hafta hem bakanlar hem de temsilcilik açan şirketlerin üyeleri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinlenecek.

3 BAKAN TOPLANTILARA KATILACAK

Toplatılara Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

Toplantıda hem WhatsApp’ın gizlilik yönetmeliği ile ilgili güncelleme kararı hem de önümüzdeki süreçte alınacak tedbirler ele alınacak.