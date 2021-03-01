Teoman Sancar istifa sonrası ilk açıklamasını yaptı

Teoman Sancar, hakkında ortaya atılan eşcinsellik ve kaset iddialarının iftira olduğunu ve ortaya kaset çıkması durumunda tek tek her şeye cevap vereceğini söyledi.

Deniz Baykal'ın gidişini Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişini sağlayan bir kaset skandalının ardından CHP'de gündem yeniden bir kaset.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partisinden istifa etmesi, siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

Öyle ki; Teoman Sancar'ın kendi isteğiyle değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle partiyle yollarını ayırmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Teoman Sancar hakkında onlarca iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada bazı gazeteci ve siyasetçiler, Sancar'ın eşcinsel ilişkisi olduğu ve bunun kasedinin ortaya çıkacağını ima etti.

Kendisine şantaj yapıldığı ve kasetinin kamuoyuna yansıyacağı tehdidi üzerine partiden istifa ettirildiği de bu iddialardan biriydi.

Hakkında birçok iddia bulunan Teoman Sancar, sessizliğini bozdu.

EŞCİNSELLİK İDDİALARI

Gazeteci Bülent Öztürk'e konuşan Teoman Sancar, "Sizin aktardığınız tecavüz, İstanbul Ataşehir, Bodrum Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları. Eşcinsellik iddiaları. Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar.

KOMPLO VAR

Kaset var diye, baskı oluşturuldu. Gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim.

"KASET FALAN ORTAYA ÇIKARSA..."

Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.

ADLİYEYE YANSIYAN BİR DOSYASI VAR

Sancar, bir açıklama da İsmail Saymaz'a yaptı.

Teoman Sancar, ikinci açıklamasında "Adliyeye yansıyan bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Partime zarar vermeyeyim diye CHP'den istifa ettim." dedi.