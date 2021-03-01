Euro
8.7366
-2.6%
Dolar
7.2505
-2.35%
Altın
405.26
-1.71%
Borsa
1.527
3.81%
Bitcoin
359.000
8.47%
EXEN Coin
16.63
0.00%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında gözaltı

    CHP Milletvekilliğinden istifasıyla gündemde olan Teoman Sancar'a şantaj yapılmdığı iddiası hakkında Denizli Emniyet Müdürlüğü, 1 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında gözaltı

    Hakkında ortaya atılan eşcinsellik ve kaset iddiaları sonucu CHP'den istifa eden Sancar, tüm bunların  iftira olduğunu ve ortaya kaset çıkması durumunda tek tek her şeye cevap vereceğini söylemişti.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerinde harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir