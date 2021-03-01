Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında gözaltı

CHP Milletvekilliğinden istifasıyla gündemde olan Teoman Sancar'a şantaj yapılmdığı iddiası hakkında Denizli Emniyet Müdürlüğü, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkında ortaya atılan eşcinsellik ve kaset iddiaları sonucu CHP'den istifa eden Sancar, tüm bunların iftira olduğunu ve ortaya kaset çıkması durumunda tek tek her şeye cevap vereceğini söylemişti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerinde harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.