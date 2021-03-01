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- Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında gözaltı
Teoman Sancar'a şantaj soruşturmasında gözaltı
CHP Milletvekilliğinden istifasıyla gündemde olan Teoman Sancar'a şantaj yapılmdığı iddiası hakkında Denizli Emniyet Müdürlüğü, 1 kişiyi gözaltına aldı.
- DHA
- 01.03.2021 - 17:38
- Güncelleme : 01.03.2021 - 17:51
Hakkında ortaya atılan eşcinsellik ve kaset iddiaları sonucu CHP'den istifa eden Sancar, tüm bunların iftira olduğunu ve ortaya kaset çıkması durumunda tek tek her şeye cevap vereceğini söylemişti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerinde harekete geçen Denizli Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.