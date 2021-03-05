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    Teoman Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

    CHP'den istifa eden Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 16:35
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    Teoman Sancar'a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

    28 ŞUBAT'TA İSTİFA ETTİ

    Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

    Teoman Sancar a şantaj yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı #1

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